Son Dakika Haberleri: Karapınar'da yaprak kurdu zararlısı uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Karapınar'da yaprak kurdu zararlısı uyarısı

24 dakika önce

Karapınar'da Mısır, Ayçiçeği ve şeker pancarında görülen Pamuk Çizgili Yaprak Kurduna karşı çiftçiler uyarıldı.

Karapınar'da yaprak kurdu zararlısı uyarısı, System.String[]
Karapınar'da Mısır, Ayçiçeği ve şeker pancarında görülen Pamuk Çizgili Yaprak Kurduna karşı çiftçiler uyarıldı.

Karapınar Ziraat odası başkanı Durmuş Üner ile oda teknik danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu çiftçilerle görüştü.

Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, "Günlerdir üreticilerimizi tedirgin eden Mısır ve Pancar da görülen Kurt zararlısı hakkında inceleme ve araştırma yapmak amacıyla üreticilerimizin ekili arazilerinde gün boyu inceleme yaptık. Zararlıların numuneleri alınarak Ziraat Fakültesi'ne gönderdik." dedi.
Danışman Prof. Dr. Süleyman Soylu ise "Karapınar'da incelediğimiz mısır, şeker pancarı ve ayçiçeği tarlalarının bazılarında Karadrina olarak adlandırılan Pamuk Çizgili Yaprak Kurdu'nun ikinci döllerinden oluşan larvaların özellikle yabancı ot yoğunluğunun fazla olduğu tarlalarda varlığını gözlemledik." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:37 Kaynak: AA
Süleyman Soylu, Karapınar, Mısır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinsiyet değiştirip kadın olduğu ilk gün tecavüze uğradı AK Parti Grup Başkanı'ndan "kabine revizyonu" ve "sistem tartışması" ile ilgili önemli açıklama Ekrem İmamoğlu, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ağırladı: Belediyemizin bir inanç masası olacak İGDAŞ için SOCAR'ın eski CEO'su Mutluay Doğan'ın ismi konuşuluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 12:01:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karapınar'da yaprak kurdu zararlısı uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]