Karapınar'da yaralı bulunan baykuş, tedavi altına alındı - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaralı halde bulunan baykuş, tedavi altına alındı.

İlçede çiftçilik yapan Ülmen Babaca, İnoba Mevkisi'nde kanadından yaralı halde bulduğu baykuşu, tedavisi için veteriner hekime götürdü.

Veteriner hekim Mustafa Aldanmaz, yaptığı kontrolde baykuşun kanadında kırık olduğunu tespit etti.

Aldanmaz, "Baykuşun elektrik tellerine takılıp kanadında kırıklar oluşmuş ve uçamamış. Yapılacak operasyonla eski sağlığına kavuşabilir." dedi.

Yaralı baykuş, Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliğinde tedavisi yapılmak üzere Karapınar Belediyesi zabıta ekiplerine teslim edildi.