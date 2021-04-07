Karapınar'da yaralı bulunan baykuş, tedavi edilecek - Son Dakika

Karapınar ilçesinde kanadından yaralanmış halde bulunan baykuş, korumaya alındı.

İlçenin Yelekli Mevkisi'nde bir kişi, yaralı olduğunu fark ettiği baykuşu alarak, veteriner hekime götürdü.

Yapılan kontrolde baykuşun kanadında kırık olduğu tespit edildi.

Duyarlı vatandaş, baykuşu Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliğinde tedavisi yapılmak üzere Karapınar Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim etti.