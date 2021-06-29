Karapınar'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Karapınar ilçesinde bir vatandaş tarafından kanadından yaralı halde bulunan kızıl şahin, Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekipleri tarafından tedavi altına alındı.
Yelekli Mevkisinde yol kenarında yaralı şahin olduğunu gören bir vatandaş, şahini alarak veteriner hekime götürdü.
Elektrik tellerine çarparak yaralandığı belirlenen şahin, ilk tedavisi yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekiplerine teslim edildi.
Yaralı şahinin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı bildirildi.
Kaynak: AA
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