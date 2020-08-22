Karapınar'da yaralı leylek tedavi altına alındı - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde, bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Otomobiliyle Karapınar'a doğru seyir halinde olan Mahmut Karaöz adlı vatandaş, yol kenarında yaralı olarak bulduğu leyleği, kent merkezindeki veteriner hekime götürdü. Leylek tedavi altına alındı.

Hayvanın açlıktan ve susuzluktan ölmek üzere olduğunu söyleyen Karaöz, "Otomobilim ile yaralı gördüğüm leyleği orada bırakmak istemedim. Elektrik tellerine çarpıp, yaralanmış. Umarım tedavisi ile sağlığına kavuşur." dedi.

Leylek, 4 gün sürecek tedavisinin ardından, Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği'ne teslim edilecek.