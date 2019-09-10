Son Dakika Haberleri: Karapınar'da yeni obruk oluştu
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Karapınar'da yeni obruk oluştu

3 dakika önce

KONYA'nın Karapınar ilçesi Küçük Karakuyu mevkiinden 30 metre çapında 5 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.

Karapınar'da yeni obruk oluştu, System.String[]

KONYA'nın Karapınar ilçesi Küçük Karakuyu mevkiinden 30 metre çapında 5 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.

Karapınar'da yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen ve sayıları 330'u geçen obruklar ilçe sakinlerini tedirgin ederken, Küçük Karakuyu mevkiinde 30 metre çapında 5 metre derinliğinde yeni obruk oluştu. Birkaç gün önce oluştuğu tahmin edilen obruğu fark eden çobanlar, durumu bölgede yaşayanlara bildirdi. Obruğun yaklaşık 400 metre ilerisinde çiftlikte oturan Lütfi Gülbahar, obruktan çobanların bilgi vermesiyle haberleri olduğunu belirtti. Obruk oluşan tarlanın yaklaşık 1 hafta önce traktörle sürüldüğüne dikkat çeken Gülbahar, şunları söyledi:

"Tarla sürülürken obruk oluşsaydı can kaybı yaşanabilirdi. Son oluşan obruk 5 metre derinliğinde 30 metre çapındadır. Çevresindeki çatlaklar oluşumun devam edeceğini gösteriyor. Korkuyla yanına yaklaşabildik. Bu bölge obruğun sık olduğu yerdir. Bizler sürekli tehlike altında ve tedirgin bir şekilde yaşamımızı sürdürüyoruz. Bazen buraları terk edelim diye düşünüyoruz ama yapacağımız başka iş yok, gideceğimiz yer yok. Obruklarla yaşamaya alışmış olsak da sürekli korku içerisindeyiz."

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Karapınar, Karakuyu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:49 Kaynak: DHA
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