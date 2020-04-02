Karapınar'da yeni obruk oluştu - Son Dakika

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, toprağın göçmesi sonucu 1 metre çapında 3 metre derinliğinde obruk oluştu.

İrili-ufaklı 350 civarında obruğun bulunduğu Karapınar Averen mevkisinde, yeni bir obruk oluştu. Çobanlar tarafından bugün sabah saatlerinde fark edilen 1 metre çapında 3 metre derinliğinde olan obrukta, yaklaşık 10 metre uzunluğunda da tüneli andıran bir bölümün olduğu görüldü. Obruğun yerleşim yerine 100 metre mesafede olduğunu belirten bölge halkından Ertan Parlak, "Obruğu çobanlar görüp, bize haber verdi. 1 metre çapında ve 3 metre derinliğinde. Ancak altında tünel gibi bir bölüm var" dedi.