Karapınar'da YKS provası - Son Dakika
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Karapınar'da YKS provası

29.05.2022 14:21
Karapınar'da YKS provası

Karapınar Belediyesi ve Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde YKS öncesi öğrenciler deneme sınavına girdi.

Karapınar Belediyesi ve Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde YKS öncesi öğrenciler deneme sınavına girdi.

700 öğrencinin katıldığı sınavda ÖSYM kuralları uygulandı.

2 okulda yapılan sınavda kimliğini unutan ve geç kalan öğrenciler sınava alınmadı.

Öğrenci ve veliler sınav provasından hatalarını görme imkanı bulduklarını belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, "Bugün öğrencilerimizi gözlemledik. Bu şekilde öğrencimiz sınava en son kaçta girebileceğini, hangi evrakları bulundurması gerektiğini, sınavda nerede oturacağını, birebir tecrübe etti. Öğrencilerimiz için önemli bir prova oldu. İlçemizde ilk defa yapılacak olan YKS için öğrencilerin rehavete kapılmaması için bu provayı gerçekleştirdik." dedi.

18-19 Haziran'da yapılacak YKS'ye Karapınar'da 5 okulda 1400 öğrenci girecek.

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Kaynak: AA

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