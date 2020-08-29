Karapınar'da yol yapım çalışaması sürüyor - Son Dakika

Karapınar Belediyesi tarafından yol yapım çalışmaları sürüyor.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, dış mahallerde sathi asfalt kaplama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Yaka, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin ile çalışmaların devam ettiği yerlerde incelemelerde bulundu, vatandaşlarla görüştü.

Karapınar'ın geniş bir yüz ölçüme sahip olduğunu belirten Yaka, "Belediye olarak vatandaşlarımıza en iyiyi sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçe merkezindeki mahallerde çalışmalarımız devam ederken diğer taraftan dış mahallelerimizde vatandaşlarımızın yol hizmetini yerine getiriyoruz. Kış mevsimlerinin daha rahat geçirmeleri için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz özverili şekilde çalışmaya devam ediyor." dedi.