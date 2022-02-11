Karapınar'da yolda kalan sürücülere "ballı süt" ikram edildi - Son Dakika

Karapınar'da hayırsever 3 kişi, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücüler ile yolculara "ballı süt" ikramında bulundu.

Güvenlik güçlerinin çevre yolunda, araç geçişlerine izin vermediği dönemde hayırsever Adem Tuzcucoğlu, Muhammet Kızmaz ve Eyüp Karabacak, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecede bekleyen sürücüler ile yolculara yaklaşık 1000 bardak "ballı süt" dağıttı.

Sürücüler ve yolcular, ikram edilen ballı süt için hayırseverlere teşekkür etti.

Adem Tuzcuoğlu, AA muhabirine, "Hava çok soğuktu. Evde sütü kaynatıp bekleyenlere ikram ettik." dedi.