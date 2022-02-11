Üye Girişi
Karapınar'da yolda kalan sürücülere "ballı süt" ikram edildi - Son Dakika

Karapınar'da yolda kalan sürücülere "ballı süt" ikram edildi

11.02.2022 15:01
Karapınar'da yolda kalan sürücülere "ballı süt" ikram edildi

Karapınar'da hayırsever 3 kişi, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücüler ile yolculara "ballı süt" ikramında bulundu.

Karapınar'da hayırsever 3 kişi, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücüler ile yolculara "ballı süt" ikramında bulundu.

Güvenlik güçlerinin çevre yolunda, araç geçişlerine izin vermediği dönemde hayırsever Adem Tuzcucoğlu, Muhammet Kızmaz ve Eyüp Karabacak, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecede bekleyen sürücüler ile yolculara yaklaşık 1000 bardak "ballı süt" dağıttı.

Sürücüler ve yolcular, ikram edilen ballı süt için hayırseverlere teşekkür etti.

Adem Tuzcuoğlu, AA muhabirine, "Hava çok soğuktu. Evde sütü kaynatıp bekleyenlere ikram ettik." dedi.

YORUMLAR
500

Tragger, Eyüp, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karapınar'da yolda kalan sürücülere 'ballı süt' ikram edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Çamlıca Camii'ni seçti
14:59 Çağrı merkezlerine gelen asılsız aramalar Bakan Soylu'yu çileden çıkardı: Biz senin deneme tahtan mıyız?
14:57 Son Dakika: Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
14:55 60 yaşındaki iş insanı canına kıydı!
14:39 Kaçırıldığı evde sandık içinde bulunan genç kız mahkemede konuştu!
14:37 Yalnız Kurt bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi'ni bulabilecekler mi?
14:32 Seren Serengil'den Hadise ve Ebru Gündeş'in yan yana fotoğrafına olay yorum: Ahlaksızlar!
14:25 Erol Köse eşi Fulden Köse'ye açtığı boşanma davasını kazandı! Köse'ye 175 bin TL tazminat ödenecek
14:25 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra çekimi engelleyebilecek mi?
14:23 FETÖ'cü Enes Kanter takımdan kovulunca fotoğraf paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 15:09:22. #1.11#
SON DAKİKA: Karapınar'da yolda kalan sürücülere "ballı süt" ikram edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement