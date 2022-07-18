O sırada yoldan geçen Kovid-19 taramasında görevli filyasyon ekibinde yer alan acil tıp teknisyenleri Şevket Balcı ve Esra Kaymakçıoğlu tarafından T.Y'ye kalp masajı uygulandı.

Kaynak: AA

Kalp Krizi, Karapınar, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karapınar'da yolda kalp krizi geçiren kadına filyasyon ekibi müdahale etti - Son Dakika

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