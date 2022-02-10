Karapınar'da yolda mahsur kalanlara çorba ikram edildi - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlara belediye ekiplerince çorba ikram edildi.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ile beraberindeki belediye personeli, ilçedeki otogarda Konya- Adana kara yolunun açılmasını bekleyen yolcuları ziyaret etti.

Yaka, vatandaşlarla bir süre sohbet edip, ihtiyaçlarını sordu.

Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yaka, yolda kalan vatandaşların sorunlarının çözümü için 24 saat sahada olduklarını belirterek, Karapınar- Ereğli kara yolundaki otogarda yolcular için çay, çorba ve yiyecek ikramı yaptıklarını kaydetti.

Vatandaşlar da Yaka'ya teşekkür etti.