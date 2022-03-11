Karapınar'da yolda mahsur kalanlara çorba ikramı - Son Dakika
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Karapınar'da yolda mahsur kalanlara çorba ikramı

11.03.2022 13:54
Karapınar'da yolda mahsur kalanlara çorba ikramı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlara belediye ekiplerince çorba ikramı yapıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlara belediye ekiplerince çorba ikramı yapıldı.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ile beraberindeki belediye personeli, ilçedeki otogarda Konya- Adana kara yolunun açılmasını bekleyen yolcuları ziyaret etti.

Yaka, vatandaşlarla bir süre sohbet edip, ihtiyaçlarını sordu.

Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yaka, yolda kalan vatandaşların rahat edebilmesi için her şeyin yapıldığını söyledi.

Çorba ikramı yapılan vatandaşlar da Yaka'ya teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karapınar'da yolda mahsur kalanlara çorba ikramı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karapınar'da yolda mahsur kalanlara çorba ikramı - Son Dakika
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