Karapınar'daki Acıgöl çevresinde temizlik yapıldı - Son Dakika

Karapınar Belediyesi, Acıgöl'de çevre temizliği gerçekleştirdi.

İlçeye 10 kilometre mesafedeki Acıgöl'de Karapınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce temizlik yapılıp, göl çevresi dezenfekte edildi.

Ekipler daha sonra sahil bölümündeki atıkları topladı.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların göl çevresinde temiz bir ortam görmesi için çalışma yaptıklarını belirterek, "Gölümüz yüzmek, dinlenmek ve stres atmak isteyenlerin yararlandığı bir göl. Ulaşımı kolay olması sebebi ile de yerli turistlerin sıkça ziyaret ettiği bir gölümüz. Belediye olarak duş kabinlerini dezenfekte edip göl kenarına bırakılan atıkları ekiplerimiz temizledi. Vatandaşlarımızdan şu zorlu süreçte temizlik konusunda daha dikkatli olmalarını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.