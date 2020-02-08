Karapınar'dan deprem bölgesine yardım tırı - Son Dakika
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Karapınar'dan deprem bölgesine yardım tırı

6 saat önce

Karapınar Belediyesi tarafından başlatılan, STK'ler ile vatandaşların da destek verdiği kampanyada toplanan yardım malzemelerini taşıyan 2 tır, deprem bölgesine gönderildi.

Karapınar'dan deprem bölgesine yardım tırı, System.String[]

Karapınar Belediyesi tarafından başlatılan, STK'ler ile vatandaşların da destek verdiği kampanyada toplanan yardım malzemelerini taşıyan 2 tır, deprem bölgesine gönderildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki depremin ardından Karapınar Belediyesi öncülüğünde yardım malzemeleri toplamak için başlatılan kampanyaya vatandaşlar sesiz kalmadı. Kampanyaya her kesimden büyük destek geldi.

Toplanan yardım malzemelerinin yüzlendiği 2 tırın gönderilmesi nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Yaka, "Elazığ ve Malatya'daki deprem hepimizi çok üzdü. Kardeşlerimizin yanındayız. Zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde Türk milletinin birlik ve beraberliği örnek olmuştur. Yardım için destek olan başta STK'ler olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:36 Kaynak: AA
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