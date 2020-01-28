Karapınar'dan İdlib'e yardım tırı yola çıktı - Son Dakika
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Karapınar'dan İdlib'e yardım tırı yola çıktı

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Kardeşin ısınır, dünya ısınır Haydi sen de gönül ver" sloganıyla Suriye İdlib'te savaş mağdurları için başlattığı yardım kampanyası için toplanan hediyeler dualarla gönderildi.

Karapınar'dan İdlib'e yardım tırı yola çıktı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Kardeşin ısınır, dünya ısınır Haydi sen de gönül ver" sloganıyla Suriye İdlib'te savaş mağdurları için başlattığı yardım kampanyası için toplanan hediyeler dualarla gönderildi.

Karapınar Gençlik Merkezi, İlçe Müftülüğü, Tügva ve Kihader vakıflarının ortaklaşa düzenlediği kampanyaya vatandaşlar büyük destek verdi.


Karapınar Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Ali Karakul, "İdlip için 12 ton un, 140 harar battaniye, yorgan, ayakkabı ve giyecek, 15 kolide gıda malzemesi toplandı. Soğuk kış gününde yaşlı ve çocukların olduğunu düşünürsek yardımın önemini daha iyi anlarız. Destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Yapılan duanın ardından yardım yardım tır'ı İdllib'e doğru yola çıktı.

Karapınar, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:54 Kaynak: AA
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