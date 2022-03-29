Karapınar'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Karapınar'dan kısa kısa

29.03.2022 15:22
Karapınar'dan kısa kısa

Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Eğitimde üreticilere, hububatta gübreleme, yabancı ot ve hastalıklarla mücadele, baharlık ürünlerde üretim maliyetini düşürmede dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi verildi.

Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, toplantıda, "Çiftçi eğitimi ile kış mevsimini daha verimli geçirilmesini planladık. Hem çiftimizin eğitimi hem de elde edilen bilgilerle üretimim artması yönünde faydalı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

220 öğrenciye kıyafet yardımı yapıldı

Çanakkale'de görevi başında şehit olan Gümrük Muhafaza Memuru Ahmet Serkan Yarımoğlu adına 220 ihtiyaç sahibi öğrenciye kıyafet hediye edildi.

Yardım heyeti üyesi Kazım İleri, yaptığı açıklamada, "Bir iyilik bir tebessüm" adıyla başlatılan yardım kampanyasına destek olan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Akça: 'Fındık organize sanayi bölgeleri kurulmalı' Akça: 'Fındık organize sanayi bölgeleri kurulmalı' Çanakkale'de devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü Çanakkale'de devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

Ziraat Odası, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karapınar'dan kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
15:16 Demir çelik işçisinin feci sonu: Kendisini evinin doğal gaz borusuna asmış!
15:16 İstanbul'daki müzakere sonrasında Rusya'dan ilk açıklama geldi: Kiev ve Çernihiv'de operasyonlar azaltılacak
15:12 Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra'ya veda: Gözyaşlarıyla uğurlandı!
15:10 Trabzon derbisi öncesi Beşiktaş antrenmanını taraftara açtı: Biletler 1 lira
15:10 CHP'den ramazan ayı talimatı geldi! Milletvekilleri 3 gün Meclis'te, 4 gün seçim bölgesinde olacak
15:06 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, Somer için savaşıyor
14:59 "Bu millet 21. yüzyılda açlığı yaşıyor" diyen Kılıçdaroğlu'ndan büyük iddia: Kanunu istediğiniz kadar değiştirin, sizi göndereceğiz!
14:48 Cüneyt Arkın, Kemal Sunal'la anısını paylaştı, Orhan Gencebay sinirden deliye döndü: Söylediği her şey yalan
14:36 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bugün: Azra ve Efe futbol antrenmanına gidiyor
14:35 Müzakere sürerken, Rusya'dan gerilimi tırmandıran açıklama: Ukrayna ordusunu yok ettik!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 15:33:00. #1.13#
SON DAKİKA: Karapınar'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement