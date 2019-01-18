Son Dakika Haberleri: Karapınar Ekibi İl İkincisi Oldu

Karapınar Ekibi İl İkincisi Oldu

55 dakika önce

Karapınar Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi genç erkekler voleybol takımı Konya müsabakalarında ikinci oldu.

Karapınar Ekibi İl İkincisi Oldu, System.String[]
Karapınar Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi genç erkekler voleybol takımı Konya müsabakalarında ikinci oldu.

Ereğli Bölgesel Liginde 9. kez şampiyon olan Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi A Genç Erkekler Voleybol Takımı, Konya'daki ilk maçında Meram Anadolu Lisesini 3-0, ikinci maçında Selçuklu Teknik Lisesini 3-0, üçüncü maçında Akşehir lisesi birinci maça çıkmadığı için maçı 3-0 hükmen kazandı. Final maçında Ali Ulvi Anadolu İmam Hatip Lisesine 3-0 mağlup olarak ikincilik kupasıyla Karapınar'a döndü.

Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitim Öğretmeni Memiş Deniz, "Kısıtlı imkanlarla başarılı ve özverili çalışmaları neticesinde voleybol takımı sporcularını kutluyorum." dedi.

Karapınar ekibi 2018-2019 sezonunda düzenlenecek Türkiye Grup Müsabakaları'nda Konya'yı temsil edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:19 Kaynak: AA

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