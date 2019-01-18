Karapınar Ekibi İl İkincisi Oldu

Karapınar
Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
genç erkekler voleybol
takımı Konya
müsabakalarında ikinci oldu. Ereğli
Bölgesel Liginde 9. kez şampiyon olan Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi A Genç
Erkekler Voleybol Takımı, Konya'daki ilk maçında Meram
Anadolu Lisesini 3-0, ikinci maçında Selçuklu
Teknik Lisesini 3-0, üçüncü maçında Akşehir
lisesi birinci maça çıkmadığı için maçı 3-0 hükmen kazandı. Final maçında Ali Ulvi
Anadolu İmam Hatip Lisesine 3-0 mağlup olarak ikincilik kupasıyla Karapınar'a döndü.
Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitim Öğretmeni Memiş Deniz, "Kısıtlı imkanlarla başarılı ve özverili çalışmaları neticesinde voleybol takımı sporcularını kutluyorum." dedi.
Karapınar ekibi 2018-2019 sezonunda düzenlenecek Türkiye
Grup Müsabakaları'nda Konya'yı temsil edecek.