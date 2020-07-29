Karapınar Esnaf Odası'ndan "Alışverişi esnaftan yap" çağrısı - Son Dakika

Karapınar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Zengin yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların alışverişini esnaf yapmasına ilişkin çağrıda bulundu.

Zengin yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnafın zor günler yaşadığını belirterek, "Esnaf ve sanatkarlarımızın sadece devletimizin desteğine değil, aynı zamanda halkımızın da desteğine ihtiyacı vardır." dedi.

Yerel esnaftan alışveriş yapılması halinde paranın da ilçede kalacağını savunan Zengin, "Her zaman sizlerin yanında olan veresiye defterini açan, 'yoksa sonra verirsin' diyen, 'gel bir bardak çayımı iç' diyerek muhabbetini esirgemeyen, cenazenizde, düğününüzde yanınızda olan, mahalleyi, sokağı gözetleyen, çocuklarımızı kollayan esnafımıza sahip çıkma zamanıdır. İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde esnafımızın yanında olalım. Alışverişlerimizi yerel esnaftan yapalım." ifadelerini kullandı.