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Karapınar Esnaf ve Sanatkarlar Odasının yeni başkanı Mustafa Ünver oldu - Son Dakika

Karapınar Esnaf ve Sanatkarlar Odasının yeni başkanı Mustafa Ünver oldu

07.02.2022 17:10
Karapınar Esnaf ve Sanatkarlar Odasının yeni başkanı Mustafa Ünver oldu

Karapınar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel kurulunda Mustafa Ünver yeni başkan seçildi.

Karapınar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel kurulunda Mustafa Ünver yeni başkan seçildi.

Yeni Belediye düğün salonunda yapılan seçimlerde başkanlık için Mevcut Başkan Mustafa Zengin ve Mustafa Ünver yarıştı.

Seçime katılan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak diğer iki adaya başarı diledi.

Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği seçimde aday Mustafa Ünver 841, Mustafa Zengin 658 oy aldı.

Seçim sonuçlarının ardından başkanlığa seçilen Ünver tebrikleri kabul ederek, tüm üyelere teşekkür etti.???????

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karapınar Esnaf ve Sanatkarlar Odasının yeni başkanı Mustafa Ünver oldu - Son Dakika


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