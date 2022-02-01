Karapınar Gençlik Merkezi Müdürlüğü faaliyetlerini sürdürüyor - Son Dakika

Karapınar Gençlik Merkezi Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Ali Karakul, Spor Uzmanı Berkay Dinçbudak ve gönüllü öğrencile, ilçenin farklı yerlerinde sokak hayvanlarına yem bıraktı.

Arazinin karla kaplı olması dolayısıyla sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorluk çektiğini belirten Gençlik Merkezi Müdürü Karakul, dilsiz dostlara yiyecek bıraktıklarını söyledi.

Gençlik Merkezi olarak yoğun kar yağışı nedeniyle beslenmekte zorlanan sokak hayvanları için sosyal farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Karakul, şunları kaydetti:

"Hayvanlarımızı beslenmesi noktasında esnafımızdan destek aldık. Bu tür faaliyetleri gençlerimizle birlikte yaparak gelecek nesillere vicdan ve merhamet tohumları ekmeyi amaçladık. Yine kış gününde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evine sıcak AŞ ulaştırdık. Hayırsever vatandaşlarımızın hazırlattığı gıda paketlerini kendilerine ulaştırarak dua aldık. İnsanlarımızın yardım yapmalarına aracı olduk."

Gönüllü öğrencilerse, yapılan faaliyetlerden mutlu olduklarını belirttiler.