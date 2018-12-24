Son Dakika Haberleri: Karapınar Gençlik Merkezinden Ziyaretler

Karapınar Gençlik Merkezinden Ziyaretler

50 dakika önce

Karapınar Gençlik Merkezi, Küçükaşlama Köyü İlkokulu ve Hotamış Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Karapınar Gençlik Merkezinden Ziyaretler, System.String[]
Karapınar Gençlik Merkezi, Küçükaşlama Köyü İlkokulu ve Hotamış Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette gençlerin toplamış oldukları kitaplar okul kütüphanelerine hediye edildi.

Ayrıca Gençlik Merkezi'nde bağlama eğitimi alan gençler, öğrencilere müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Yine Ensar-Muhacir kardeşliği kapsamında 5 Suriyeli, 5 Karapınarlı aileye gıda yardımı yapıldı.

Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Karakul, bu tür faaliyetlerle öğrencileri her alanda yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:09 Kaynak: AA

Hotamış, Karapınar, Güncel
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