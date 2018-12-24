Karapınar Gençlik Merkezinden Ziyaretler

Karapınar Gençlik Merkezi, Küçükaşlama Köyü İlkokulu ve Hotamış Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Karapınar Gençlik Merkezi, Küçükaşlama Köyü İlkokulu ve Hotamış Ortaokulu'nu ziyaret etti.



Ziyarette gençlerin toplamış oldukları kitaplar okul kütüphanelerine hediye edildi.



Ayrıca Gençlik Merkezi'nde bağlama eğitimi alan gençler, öğrencilere müzik dinletisi gerçekleştirdi.



Yine Ensar-Muhacir kardeşliği kapsamında 5 Suriyeli, 5 Karapınarlı aileye gıda yardımı yapıldı.



Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Karakul, bu tür faaliyetlerle öğrencileri her alanda yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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