Karapınar Güzelkışa Ortaokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal düzenlenen kampanyanın Türk Kızılay Derneği'nin faaliyetlerini öğrencilere tanıtmak, geleceğin kan bağışçılarını oluşturmak, toplumsal duyarlılığa katkıda bulunmak için gerçekleştirildiğini kaydetti.

Öğrenci velilerinin ve mahalle sakinlerinin ilgi gösterdiği kan bağışı kampanyasında 3 saat içerisinde 50 ünite kan verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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