Karapınar Güzelkışa Ortaokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karapınar Güzelkışa Ortaokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika

Karapınar Güzelkışa Ortaokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi

6 saat önce

Karapınar Yeşülyurt Mahallesi'ndeki Güzelkışla Ortaokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Karapınar Güzelkışa Ortaokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi, System.String[]

Karapınar Yeşülyurt Mahallesi'ndeki Güzelkışla Ortaokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.


Öğrenci velilerinin ve mahalle sakinlerinin ilgi gösterdiği kan bağışı kampanyasında 3 saat içerisinde 50 ünite kan verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal düzenlenen kampanyanın Türk Kızılay Derneği'nin faaliyetlerini öğrencilere tanıtmak, geleceğin kan bağışçılarını oluşturmak, toplumsal duyarlılığa katkıda bulunmak için gerçekleştirildiğini kaydetti.

Etkinlikte Kızılay yetkilileri öğrencilere kan bağışının önemi hakkında bilgi verdi.

Karapınar, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:32 Kaynak: AA
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