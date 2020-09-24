Karapınar heyetinden Ankara ziyaretleri - Son Dakika

Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin ve Belediye Meclisi üyesi Mustafa Kurum, Ankara'da bir takım ziyaretlerde bulundu.

Heyet, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'ı ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı Zengin, ziyaretlerin ilçe adına faydalı geçtiğini belirterek, "Bakanlarımıza devam eden projeler ile yapılması planlanan projeleri ve sorunlarımızı ilettik. Önümüzdeki yıllarda daha iyi bir Karapınar için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.