Karapınar heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret - Son Dakika

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Kaymakamı Oğuz Murat Cem, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin ve Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Bakan Kurum'a, Karapınar'da yapılması düşünülen ve devam eden yatırımlar konusunda bilgi verildi.

AK Parti İlçe Başkanı Zengin, Bakan Kurum ile sürekli irtibat halinde olduklarını belirterek, "Görüşmemiz faydalı geçti. İlçemize yapılacak hizmetler hakkında bilgi verdik." dedi.