Karapınar heyetinden Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a ziyaret - Son Dakika

AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin, Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve Belediye Meclis üyesi Mustafa Kurum, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Görüşmede Karapınar'a yapılacak yatırımlar ve son gelişmeler değerlendirildi.,

Zengin, Karapınar'ın daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Karapınar'ın tarım ve hayvancılık kenti olduğunu, bunun yanında enerji yatırımları ile de adından söz ettirdiğini belirten Zengin, şunları kaydetti:

"Gerek ilçe belediyemiz gerek Büyükşehri belediyemiz ve hükümetimiz ile ilçemize yatırımlar kazandırmaya devam edeceğiz. Devam eden yatırımların da bir an önce tamamlanması için çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye başkanımız Uğur İbrahim Altay'a ilçemize gösterdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz."