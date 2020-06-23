Karapınar heyetinden Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a ziyaret - Son Dakika

Karapınar heyetinden Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a ziyaret

AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin, Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve Belediye Meclis üyesi Mustafa Kurum, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin, Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve Belediye Meclis üyesi Mustafa Kurum, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor

Görüşmede Karapınar'a yapılacak yatırımlar ve son gelişmeler değerlendirildi.,

Zengin, Karapınar'ın daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Karapınar'ın tarım ve hayvancılık kenti olduğunu, bunun yanında enerji yatırımları ile de adından söz ettirdiğini belirten Zengin, şunları kaydetti:

"Gerek ilçe belediyemiz gerek Büyükşehri belediyemiz ve hükümetimiz ile ilçemize yatırımlar kazandırmaya devam edeceğiz. Devam eden yatırımların da bir an önce tamamlanması için çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye başkanımız Uğur İbrahim Altay'a ilçemize gösterdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz."

Uğur İbrahim Altay, Mehmet Yaka, Karapınar, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karapınar heyetinden Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a ziyaret - Son Dakika

Son Dakika

21:30 Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım 21:03 Koronavirüs tedbirleri kapsamında Trabzon'da maske takma zorunluluğu getirildi 20:52 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor 20:28 Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı 20:15 Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı 14:44 İstanbul'daki sağanak sırasında bir vatandaşın saklandığı yer, görenleri gülümsetti 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 13:19 Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi 12:28 Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:31 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 09:46 Uzmanlar şiddetle uyarıyor: Bilinçsizce atılan maskeler yeni bir tehdit oluşturuyor
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
21:13
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
21:06
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
20:46
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
20:18
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
20:01
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
19:52
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
19:46
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
19:39
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
19:38
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
19:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 21:42:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karapınar heyetinden Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]