Karapınar heyetinden SÜ Rektörü Aksoy'a ziyaret - Son Dakika

Ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin ve Selçuk Üniversitesi Müdürü Öğretim Görevlisi Naim Çağlar Diri de yer aldı.

Balayından dönen avukat ile eşi, trafikte başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı ve tehdit edildi