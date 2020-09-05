Karapınar heyetinden SÜ Rektörü Aksoy'a ziyaret - Son Dakika

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, beraberindeki heyetle Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy'u ziyaret etti.
Ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin ve Selçuk Üniversitesi Müdürü Öğretim Görevlisi Naim Çağlar Diri de yer aldı.
Başkan Yaka, ziyaret sırasında Karapınar hakkında genel bilgiler vererek, SÜ Karapınar Aydoğanlar MYO hakkından bilgilendirmede bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 12:33 - Kaynak: AA
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