Karapınar İcra Müdürü tahliye edildi - Son Dakika

Hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan Konya Karapınar İcra Müdürü İsmail Reçber, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık İsmail Reçber, tutuksuz sanıklar Murat K. ve Mahir Emre H. ile taraf avukatları katıldı.

Reçber savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini, görevini kötüye kullanmadığını, tutuksuz sanıklardan rüşvet almadığını öne sürdü.

Sanık Murat K. ise Reçber'in ifa ettiği kamu görevini kullanarak kendisi ve diğer tutuksuz sanığa baskı yaptığını, maddi taleplerde bulunduğunu iddia etti.

İddia makamı duruşmada açıkladığı mütalaasında, "İcra müdürü olan sanık İsmail Reçber'in birtakım isteklerinin, sanık Mahir aracılığıyla sanık Murat tarafından gerçekleştirildiği, buna karşılık, sanık Murat'ın işletmesinin borçlu olduğu icra dosyalarında icra müdürü olan sanık İsmail'in icra ve haciz işlemlerinde, bir danışman gibi Murat'a yol gösterdiği, hakkında yapılacak hacizleri engellediği, sanık Murat'a borcundan kurtulması amacıyla icra dosyalarında süre kazandırıp kolaylık sağlayarak menfaat temin ettirdiği, böylece sanık İsmail Reçber ile sanık Murat K. arasında, sanık Mahir Emre H. aracı kullanılarak rüşvet ilişkisinin açıklanan şekilde gerçekleştiği ve sanıkların üzerine atılı suçu işledikleri anlaşılmakta." ifadelerini kullandı.

Mütalaada, sanık Reçber ve Murat K'nın rüşvet suçundan, sanık Mahir Emre H'nin de rüşvet ve rüşvete aracılık suçundan cezalandırılmaları istendi.

Olay

Milas İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken Karapınar'a İcra Müdürü olarak atanan İsmail Reçber, Karapınar Cumhuriyet Savcılığının hakkında yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, 7 Aralık 2019'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.