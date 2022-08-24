Karapınar'da asayiş denetimleri - Son Dakika
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Karapınar'da asayiş denetimleri

24.08.2022 14:00
Karapınar'da asayiş denetimleri

Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçede rutin denetimlerini artırdı.

Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçede rutin denetimlerini artırdı.

İlçe Emniyetine bağlı ekipler, Karapınar çevre yolu ile Millet Bahçesi ve Anıt Meydanı'nda yaptığı trafik ve asayiş uygulamalarında 97 araca cezai işlem uyguladı.

Uygulamalarda 19'u motosiklet ceza uygulanan 25 araç da trafikten men edildi.

Ayrıca araçlarına abartı egzoz, kurallara aykırı ışık, modifiye yaptıran sürücülere de çeşitli cezai işlemler uygulandı.

Denetimlerde 3 araç sürücüsünün ehliyetine alkollü araç kullandığı için el konulurken, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi de gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada vatandaşların huzuru için benzer denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Karapınar, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karapınar'da asayiş denetimleri - Son Dakika

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