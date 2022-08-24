İlçe Emniyetine bağlı ekipler, Karapınar çevre yolu ile Millet Bahçesi ve Anıt Meydanı'nda yaptığı trafik ve asayiş uygulamalarında 97 araca cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Karapınar, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karapınar'da asayiş denetimleri - Son Dakika

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