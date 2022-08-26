Karapınar'da işaret dili eğitimi verildi - Son Dakika
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Karapınar'da işaret dili eğitimi verildi

26.08.2022 15:46
Karapınar'da işaret dili eğitimi verildi

Karapınar ilçesinde açılan işaret dili kursuna 120 kursiyer katıldı.

Karapınar ilçesinde açılan işaret dili kursuna 120 kursiyer katıldı.

KOMEK tarafından açılan 120 kursiyerin eğitim aldığı işaret dili kursu 2 ay sürdü.

Kurs eğitmeni Demet İşleker, AA muhabirine, işitme engelli bireylerle iletişimin kolaylaştırılması, onların istediklerini ve taleplerinin anlaşılması için açılan kursun son derece faydalı geçtiğini belirtti.

Kendi ailesinde de işitme engelli bireylerin olduğunu anlatan İşleker, şunları kaydetti:

"Zorlu süreçten geçtik. Aile içerisinde kendi isteklerimizi dile getiremiyorduk. Kardeşlerimin isteklerini tam olarak anlayamıyorduk. İletişimde sorunlar yaşanıyordu. İşaret dilini, öğrendikten sonra her şey yoluna girdi. Toplumumuzda bunun yaygınlaşması gerekiyor. İşaret dili her kesim insanlarımız tarafından öğrenilmeli bankada, hastanede veya başka yerlerde işaret dilini bilen birisinin iletişim geçmeleri karşısında mutlu oluyorlar"

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karapınar'da işaret dili eğitimi verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karapınar'da işaret dili eğitimi verildi - Son Dakika
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