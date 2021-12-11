"Karapınar'ın Değerleri Gençlerimiz ile Buluşuyor" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Karapınar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay iş birliğiyle "Karapınar'ın Değerleri Gençlerimiz ile Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Belediye Düğün Salonu'ndaki etkinliğe konuşmacı olarak Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lokman Kuzu, katıldı.

Gençlere çok çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Kuzu, şöyle konuştu:

"Planlı çalışın ve sık sık not tutun. Başarının anahtarı severek yapılan bir işten geçiyor. Bütün başarı hikayelerinin çok çalışmak ilkesiyle gerçekleşiyor. Hangi işi yaparsanız yapın birinci meseleniz yaptığınız işi sevmek olsun. Sevdiğiniz işinizde de başarılı olmak istiyorsanız çok çalışmanız gerekir. Bir insanın 24 saati var. Bu 24 saati nasıl kullandığınız önemli. İsterseniz sosyal medyaya takılırsınız, isterseniz yeni bir şeyler öğrenmek için çabalarsınız, tercih sizin. Güzel işlere imza atmak istiyorsanız sizlere tavsiyem haftada 40 saatten daha fazla çalışmanızdır. Hadisi şerifte de dediği gibi iki günü bir olan ziyandadır. İki gününüzün arasında bir fark olsun. Hayatta başarılı olmanın tek bir formülü var o da çok çalışmaktır."

Programa Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.