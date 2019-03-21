Son Dakika Haberleri: Karapınar'ın Desteği Cumhur İttifakına

Karapınar'ın Desteği Cumhur İttifakına

8 dakika önce

Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, seçim çalışmaları kapsamında Karapınar Mahallesi vatandaşları ile esnafa karanfil dağıttı.

Karapınar'ın Desteği Cumhur İttifakına, System.String[]

AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ve MHP Yıldırım İlçe Başkanı Serkan Aydemir ile esnafı gezerek hayırlı işler dileyen Yılmaz, 31 Mart'ta seçilmesi halinde yapacağı projeler hakkında da bilgi verdi. Yıldırım'da hizmet seferberliğini bir adım daha ileriye taşımak için göreve talip olduğunu belirten Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, "Her zaman olduğu gibi Karapınar mahalle sakinleri tercihlerini cumhurdan yana kullanarak ittifaka olan desteğini bir kere daha açıkça gösterdi. Kendilerine gösterdikleri hüsnükabulden dolayı şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. En büyük çabamız, bu güvene layık olmaya çalışma çabası olacak' diye konuştu.

Türkiye'nin 31 Mart günü çok önemli bir seçim gerçekleştireceğini, Yıldırım'ın da her zaman olduğu gibi yine milletinin ve devletinin yanında yer alacağını dile getiren Başkan Yılmaz, "Yıldırımlılar, ilk günden bu yana bizim kadrolarımıza güvendi ve desteğini arttırarak devam ettiler. Bizim aramızda bir gönül bağı oluştu. Bundan dolayıdır ki bizim mega projemiz, Yıldırımlar arasında tahsis edilen gönül bağını daha da güçlendirmek olacak. Seçim öncesinde ve seçimden sonra mesaimizin büyük bölümünü bu gönül köprümüzü güçlendirmek için harcayacağız" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:10 Kaynak: Bültenler

Oktay Yılmaz, belediye başkan adayı, Karapınar, Güncel
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