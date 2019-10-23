Karapınar'ın erozyonla mücadeledeki başarı hikayesi

Karapınar'da Uluslararası Çölleşmeyle Mücadele Eğitimi'ne katılan yerli ve yabancı katılımcılar Karapınar'da kurtarılan erozyon sahasını gezdi.



Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nde (ÇEM) düzenlenen eğitime gelen katılımcılar, Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü'nde kurumun müdürü Mehmet Ali Dündar'ın hazırlandığı "Erozyonun Dünü ve Bugünü" konulu slayt gösterisini izledi.

Dündar etkinlikte Karapınar'ın 1960'lı yıllarda verdiği erozyonla mücadele çalışmasından zaferle çıktığını belirterek, "Zor şartlar altında yapılan ağaçlandırma çalışmaları herkese örnek olmuştur. Bütün canlılar için tehlike oluşturan, yaşamı olumsuz etkilemiştir. Rüzgar erozyonu olağanüstü çalışmalar ve projelerle yemyeşil bir alana kavuşulmuştur. Bizler erozyonla mücadale kapsamında çalışımlarımıza hız vermeden devam ediyoruz. Bölge halkı da erozyon konusunda son derece bilinçli ve bizlere destek veriyor. Burada kazanılan zafer dünyaya örnek olmuş bir çalışmadır." dedi.

Türk Cumhuriyetleri ve altı Balkan ülkesinden gelen 23 uzmanın da katıldığı eğitimin sonunda, Karapınar erozyon sahasındaki Gındam Yaylası ve Örnek Tepe gezildi.



Ziyarette Karapınar Çölleşme ve Araştırma Merkezi Bölüm Başkanı Necati Şimşekli, arazide yıllar içinde yaşanan değişim hakkında detaylı bilgi verdi.



Yabancı ziyaretçiler arasında bulunan Sırbistanlı katılımcı Sinisa Polovina, "Bizler için öğretici bir çalışma oldu. Yapılan ağaçlandırma çalışmaları insanlık için örnek olmalı." dedi.

Kazakistanlı katılımcı Yana Krekova ise, "Yapılan çalışmaları dikkatlice gözlemledim. Eskiden burası erozyona uğramış ve kötü durumdaymış. Kumlar araziyi kaplamış. Şimdi ise yapılan çalışmaların sonucu ağaçlar var. Bitki örtüsü yerine gelmiş. Bu bizleri sevindirdi, zaten yapılan çalışmalarda buraya ne kadar önem verildiğini gösteriyor." diye konuştu.