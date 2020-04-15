Karapınar KOMEK tarafından 5 bin maske üretildi - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde, KOMEK'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 5 bin maske üretildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Karapınar KOMEK sorumlusu Ali Tuna, Kovid-19 ile mücadele kapsamında üzerlerine düşen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Bu mücadele kapsamında 5 bin maskenin üretiminin tamamlandığını belirten Tuna, üretilen maskeleri Karapınar ve Emirgazi belediyeleri ile Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğüne teslim ettiklerini kaydetti.

Günde bin ile bin 200 arasında maske ürettiklerini aktaran Tuna, "Maske üretiminde 12 kişilik kurs öğreticilerimizin yanı sıra gönüllü vatandaşlarımız da yer alıyor. Millet olarak bu virüsü yenmek için çalışmaya devam edeceğiz. Maske üretiminde çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.