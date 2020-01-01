Karapınar köyüne yılın ilk karı yağdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karapınar köyüne yılın ilk karı yağdı - Son Dakika

Karapınar köyüne yılın ilk karı yağdı

6 saat önce

Zonguldak'ın Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyünde yılın ilk karı yağdı.

Karapınar köyüne yılın ilk karı yağdı, System.String[]

Zonguldak'ın Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyünde yılın ilk karı yağdı.


Zonguldak'ın Beycuma Belediyesine bağlı Karapınar Köyün'de yılın ilk karı yağdı. Yağan karla birlikte Karapınar köyünde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Çocuklar yağan karın tadını kar topu ve kar adam yaparak çıkardı. Öte yandan Karapınar köyünde karın etkisini göstermesiyle birlikte bazı mahallerde ulaşım zorlaştı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Karapınar, Beycuma, Yağan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:51 Kaynak: İHA
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