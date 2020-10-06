Karapınar Millet Bahçesi inşaatı başladı - Son Dakika

Karapınar Millet Bahçesi inşaatı başladı

Konya'nın Karapınar ilçesinde Millet Bahçesi yapımına başlandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde Millet Bahçesi yapımına başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılan Karapınar Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi ve sosyal donatıları inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmaları 1 yıl içerisinde tamamlanacak. Erozyon sahası bölgesindeki Millet Bahçesi, 75 bin 250 metrekarelik alana yapılıyor. Millet Bahçesinin içerisinde mescit, düğün salonu, kıraathane, bazalt yaya yolu, bisiklet ve koşu yolu, oyun alanları, çim amfi sahne, tenis kortu, piknik alanları ile sosyal donatılar yer alacak.

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