Karapınar Millet Kıraathanesi'ne yoğun ilgi
1 saat önce
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karapınar'da açılan Millet Kıraathanesi yoğun ilgi görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:20 Kaynak: AA
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karapınar'da açılan Millet Kıraathanesi yoğun ilgi görüyor.
İlçe merkezinde Tarihi Sultan Selim Külliyesi'nde hizmet veren kıraathanenin kütüphanesinde 5 bin kitap bulunuyor.
Kitap okumak için her yaştan insan kıraathaneye gelirken, kıraathane de yer yer söyleşiler de gerçekleşiyor.
Millet Kıraathanesi, pazar günleri hariç her gün tüm vatandaşlara hizmet veriyor.
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