Son Dakika Haberleri: Karapınar Millet Kıraathanesi'ne yoğun ilgi
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Karapınar Millet Kıraathanesi'ne yoğun ilgi

1 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karapınar'da açılan Millet Kıraathanesi yoğun ilgi görüyor.

Karapınar Millet Kıraathanesi'ne yoğun ilgi, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karapınar'da açılan Millet Kıraathanesi yoğun ilgi görüyor.

İlçe merkezinde Tarihi Sultan Selim Külliyesi'nde hizmet veren kıraathanenin kütüphanesinde 5 bin kitap bulunuyor.


Kitap okumak için her yaştan insan kıraathaneye gelirken, kıraathane de yer yer söyleşiler de gerçekleşiyor.


Millet Kıraathanesi, pazar günleri hariç her gün tüm vatandaşlara hizmet veriyor.

Karapınar, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:20 Kaynak: AA
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