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Karapınar ÖSYM merkezi açıldı - Son Dakika

Karapınar ÖSYM merkezi açıldı

16.12.2021 13:42
Karapınar ÖSYM merkezi açıldı

Karapınar'da yaşayan ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin ÖSYM sınavına Karapınar'da katılabilecekleri bildirildi.

Karapınar'da yaşayan ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin ÖSYM sınavına Karapınar'da katılabilecekleri bildirildi.

AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin, yaptığı yazılı açıklamada, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'e üniversite seçme sınavlarının Karapınar'da yapılması için ilçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat ve Belediye Başkanı Mehmet Yaka ile birlikte bir dosya verdiklerini kaydetti.

Yapılan değerlendirme sonucunda ÖSYM Başkanı Aygün'den bu talebin kabul olduğu müjdesini aldıklarını ifade eden Zengin, şunları kaydetti:

"Karapınar'lı üniversite adayları üniversite sınavlarına başvuru ile ilgili bazı işlemleri için Ereğli'ye ya da Konya'ya gidiyordu. Sınavlar için de yine başka il ve ilçelere gitmek zorunda kalınıyordu. Yapılan girişimler sonucu Karapınar'a ÖSYM Merkezi açıldı. Bundan sonra her işlem ilçemiz de gerçekleşecek. ÖSYM Sınavları Karapınar'da yapılacak. Hayırlı uğurlu olsun. Bize destek olan Başta Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Bakanımız Murat Kurum olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz."

Karapınar ÖSYM merkezi açıldı

Halis aygün, Üniversite, Karapınar, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karapınar ÖSYM merkezi açıldı - Son Dakika


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