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Karapınar Şoförler Odası Başkanı Kamil Eke oldu - Son Dakika

Karapınar Şoförler Odası Başkanı Kamil Eke oldu

14.02.2022 15:46
Karapınar Şoförler Odası Başkanı Kamil Eke oldu

Karapınar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa Kamil Eke seçildi.

Karapınar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa Kamil Eke seçildi.

Turgut Özal parkında gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığını Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak yaptı.

Karabacak, burada yaptığı konuşmada, pandemi dönemi ile zor bir süreçten geçildiğini belirterek, el ele vererek çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Yapılan seçimde 137 üye oy kullandı. Başkanlığa Kamil Eke seçildi.

Eke, "El ele verip sıkıntılarımızı aşmaya çalışacağız. Genel Kurulun şehrimize ve üyelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

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Esnaf ve Sanatkarlar, Esnaf Odası, Karapınar, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karapınar Şoförler Odası Başkanı Kamil Eke oldu - Son Dakika


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