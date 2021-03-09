Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tartan, üç yılını değerlendirdi - Son Dakika

Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tartan, göreve geldiğinden bu yana 3 yıl içerisinde yaptıkları hizmetleri anlattı.

Başkan Tartan, gazetecilere yaptığı açıklamada, süt üreticilerinin haklarını her zaman savunduklarını, süt üreticilerinin her zaman yanında olduklarını belirtti.

AB ülkelerine süt ihraç eder hala geldiklerini dile getiren Tartan, "2018 yılında göreve başladığımızda 270 ton süt toplama ve dağıtma hacmi olan Karapınar Süt Üreticileri Birliği, 2020 yılı itibarıyla 400 ton süt hacmine ulaşmıştır. 2020 yılı itibarı ile üreticilerimize rahat ödeme yapabilmek adına 11 farklı firmaya sütler pazarlanmaktadır." dedi.

Üretici ve tüketiciye faydalı olabilmek için doğrudan satış mağazası açtıklarını anlatan Tartan, bu satış mağazasında günlük taze süt ve süt ürünlerinin kar amacı güdülmeden satışa sunulduğunu bildirdi.

Bütün üreticilerin çiftliklerinde ilaçlama uygulaması yapıldığını dile getiren Tartan, şunları kaydetti:

"Yem üretim ve satış yerlerinin numune alınarak sürekli denetlenmesi, alınan numunelerle yemlerin kalite kontrolünün yapılması, hileli yemlerin piyasaya sürülmesine engel olmak için 'fabrika ve kaba yem analiz cihazı' birliğimiz laboratuvarında hizmete girmiştir. Kurumsal olarak üreticilerimizin yanında olduğumuzu ve üreticilerimizin mağdur olmamaları için elimizden geleni yapacağımızın bilinmesini isteriz. Karapınar Süt Üreticileri Birliği olarak göreve geldiğimiz günden bugüne kadar bu doğrultuda çalışmalar yürütmekteyiz ve çalışmalarımıza üreticilerimizin refah seviyesini göz önünde bulundurarak en verimli şekilde devam edeceğiz. Üretimize ve çiftçimize hizmet etmekten mutlu oluyoruz."