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Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tartan yeniden göreve getirildi - Son Dakika

Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tartan yeniden göreve getirildi

11.02.2022 14:21
Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tartan yeniden göreve getirildi

Karapınar'da Süt Üreticileri Birliği Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Tartan, yeniden başkan seçildi.

Karapınar'da Süt Üreticileri Birliği Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Tartan, yeniden başkan seçildi.

Tartan, genel kurulda yaptığı konuşmada, "2018 yılında yapılan genel kurulda, çoğunluğun güveni ve oylarıyla göreve gelmemizin üzerinden 4 yıl geçti. Sorunları teker teker ele alarak katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla birliğimizde hizmet kalitesi noktasında pek çok yeniliğe imza attık." ifadesini kullandı.

Tek liste halinde gidilen seçimde Tartan, güven tazeledi.

Genel Kurula, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeler katıldı.

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Süt Üreticileri Birliği, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tartan yeniden göreve getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tartan yeniden göreve getirildi - Son Dakika
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