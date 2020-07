Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı Tartan'dan "süt fiyatı" çağrısı - Son Dakika

Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tartan, süt üreticisinin zor durumda olduğunu belirterek, "Ulusal Süt Konseyi öncülüğünde sektör paydaşlarımızla acilen toplanıp bu sorunu çözüme kavuşturmak zorundayız." dedi.

Tartan, sürdürülebilir bir üretim için üreticinin menfaatinin daha çok korunması gerektiğini kaydetti.

Üreticinin her geçen gün artan maliyetleri kendi sermayesinde karşılamakta veya kredi çekmek suretiyle ayakta kalmaya çalıştığını savunan Tartan, üretici, tüketici ve sanayici arasında dengelerin çok iyi korunması gerektiğini dile getirdi.

Hayvancılıkta yem fiyatlarındaki ve diğer maliyetlerdeki artışa rağmen süt fiyatında bir artış olmadığını kaydeden Tartan, şunları kaydetti:

"Süt üreticisi zor durumdadır. Artan maliyetlerin çiğ süt satış fiyatına yansıması ve yem fiyatlarının da normalleşene kadar gerekli sübvansiyonların uygulanması gerekmektedir. Çünkü sektördeki olumlu veya olumsuz her gelişme üreticilerimizi etkilemektedir. Hem süt fiyatı hem de et fiyatı ile hayvan besleme maliyeti arasında karşılıklı bir parite belirlenmeli ve yıl boyunca bu paritedeki sapmaları telafi edecek bir çiğ süt destekleme ve kırmızı et piyasa düzenleme sistemi oluşturulmalıdır. Damızlık hayvan kesimleri başlamadan herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Aksi takdirde telafisi zor bir süreç beraberinde bizi Avrupalı üreticilerin insafına mahkum edecektir. Üretici, tüketici ve sanayiciyi bir bütün olarak değerlendirerek, sektörümüzün bu üç ana unsur arasında dengesi gözetilmelidir. Ulusal Süt Konseyi öncülüğünde sektör paydaşlarımızla acilen toplanıp bu sorunu çözüme kavuşturmak zorundayız."