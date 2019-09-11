Karapınar Ticaret Borsası'ndan eğitime destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Karapınar Ticaret Borsası'na gönderilen eğitim yardımı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere düzenlenen teslim törende konuşan Karapınar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ulusoy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Karapınar Ticaret Borsası olarak her zaman eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek vereceklerini ve ayrıca eğitim camiasının her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Yardımı alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uysal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Karapınar Ticaret Borsası'na eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Eğitim yardımı için düzenlenen programa Karapınar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ulusoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Atıf Özder, Veysel Akkaya, Musa Diri, Serdar Uysal, Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uysal,Milli Eğitim Şube Müdürleri Fazlı Çankaya ve İbrahim Önal katıldı.