Son Dakika Haberleri: Karapınar Ticaret Borsası'ndan eğitime destek
Son Dakika Güncel Haber

Karapınar Ticaret Borsası'ndan eğitime destek

1 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Karapınar Ticaret Borsası'na gönderilen eğitim yardımı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Karapınar Ticaret Borsası'ndan eğitime destek, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Karapınar Ticaret Borsası'na gönderilen eğitim yardımı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere düzenlenen teslim törende konuşan Karapınar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ulusoy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Karapınar Ticaret Borsası olarak her zaman eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek vereceklerini ve ayrıca eğitim camiasının her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Yardımı alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uysal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Karapınar Ticaret Borsası'na eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Eğitim yardımı için düzenlenen programa Karapınar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ulusoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Atıf Özder, Veysel Akkaya, Musa Diri, Serdar Uysal, Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uysal,Milli Eğitim Şube Müdürleri Fazlı Çankaya ve İbrahim Önal katıldı.

Karapınar, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Nalan Toprak oldu
Türkiye, Moldova'yı 4-0 yendi! İşte grupta puan durumu ve kalan maçlar Pazar tezgahlarında yerini alan ejder meyvesi, hem şekli hem de fiyatıyla şaşırtıyor TESK Başkanı Palandöken'den İddaa çıkışı: Bayilerimizin kar oranları eski haline gelmeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 13:34:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karapınar Ticaret Borsası'ndan eğitime destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]