Karapınar Ticaret Borsasında dezenfekte çalışması - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Ticaret Borsası tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında kendilerine düşen her görevi yerine getireceklerini belirten Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Ulusoy, şunları kaydetti:

"Karapınar Ticaret Borsası Canlı Hayvan Park Merkezinde, Kovid-19'a karşı dezenfeksiyon çalışmaları ciddi şekilde devam etmektedir. Yaptığımız bu uygulama sayesinde hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığı ve refahına önem verilmektedir. Karapınar Ticaret Borsası olarak insanların sağlıklı et tüketmesi için yapmış olduğumuz bu çalışmalar düzenli olarak devam edecektir."