Karapınar Ticaret Borsasından Eğitim ve İstişare Toplantısı

Karapınar
Ticaret Borsası, üyelerine Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde eğitim ve istişare toplantısı düzenledi.
Üç gün süren toplantıda KTO Karatay Üniversitesi
öğretim görevlileri üyelere bilgilendirme yaptı.
Programda konuşan Karapınar Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Ulusoy
, üyelerin daha verimli olmaları için toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Borsa olarak üyelerine verdikleri hizmet kalitesini artırmak istediklerini belirten Ulusoy, şunları kaydetti:
"İlçemizin gelişmesine ve üreticilerimizin kaliteli ürün üretmesine katkıda bulunmak ve ilçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan yaşanır bir yer olmasını sağlamak istiyoruz. Vizyonumuz öncelikle borsacılığın temel gereksinimlerini yerine getirmektir. Bunun yanı sıra misyonumuz, gelişen ve küreselleşen dünya şartlarında tarım ve hayvancılıkta markalaşmayı gerçekleştirmiş, eğitim seviyelerini yükseltmiş, bilgili, bilinçli, kaliteyi benimsemiş, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, istikrarlı, hak ettiği değeri kazanmış yetiştiriciler ve tüccarların artmasıdır."