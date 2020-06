Karapınar, Türkiye'nin güneş enerjisi üretim üssü oluyor - Son Dakika

KONYA'da şu an 1'i lisanslı, 6 güneş enerji santraliyle elektrik üreten Karapınar , şantiye çalışmalarına yeni başlanan bölgeye kurulacak yıllık 1,7 milyar kilovatsaat elektrik üretmesi beklenen santralle Türkiye 'nin enerji üssü oluyor. Şu an için bölgede tek lisanslı üretim yapan firmanın santral sorumlusu Elektrik teknisyeni Çağlar Özbakır, "Bölgede şu an için faaliyette olan devlet destekli ve lisanslı üretim yapan tek firmayız. Santralimizde günlük 250 bin konutun ihtiyacını karşılayacak elektrik üretiyoruz" dedi.

Konya'nın doğusunda ve 95 kilometre uzaklıkta, 50 bin nüfusa sahip Karapınar, Türkiye'nin tek çöl toprağı sayılabilen ve en fazla rüzgar erozyonuna maruz kalan sahasında yer alıyor. Türkiye'nin yıllık ortalama 279,5 milimetre ile en az yağış alan bölgelerinden biri olan Karapınar'ın yıllık ortalama sıcaklığı 10 derece. Yağış yetersizliği ve yeraltı su seviyenin düşük olması nedeniyle bölgede ağırlıklı olarak kuru tarım yapılıyor. Tarım alanları içinde nadasa ayrılan sahalar oldukça önemli bir oran tutması da dikkat çekiyor. Karapınar aynı zamanda dünyanın nazar boncuğu olarak adlandırılan Meke Gölü ve irili ufaklı 350'nin üzerinde obruklarıyla da tanınıyor. Güneş enerji santralinin kurulması için Karapınar'ın tercih edilmesini nedeni de düz bir arazi ve güneşlenmenin fazla olmasından kaynaklanıyor.

6 BİN HEKTARLIK ALANA KURULACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2017 yılında Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinin kurulacağı Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalesini yaptı. İhaleyi ise kilovatsaat başına en düşük teklifi 6,99 dolar/cent ile Kalyon ve Güney Koreli ortağı Hanwha Grubu aldı. 6 bin hektarlık alana kurulacak olan santralin şantiye çalışmaları başladı. 1000 megavat elektrik gücüne sahip, yıllık 1,7 milyar kilovatsaat elektrik üretmesi beklenen santral yaklaşık 1,3 milyar dolarlık bir yatırımla gerçekleşecek. Bölgede lisans şartı gerekmediği için 1'er megavatlık 5 santralin yanı sıra günlük 10 megavat elektrik üretim yapan 1 lisanlı santralde bulunuyor.

'250 BİN KONUTA YETECEK ELEKTRİK ÜRETİYORUZ'

Geçen yıl ekim ayında elektrik üretmeye başlayan Elin Elektrik şirketine ait lisanslı güneş enerji santralinin sorumlusu elektrik teknisyeni Çağlar Özbakır, santrallerinin 285 bin metrekare alana kurulu olduğunu belirtti. Günlük 100 megavat elektrik ürettiklerini ifade eden Özbakır, şunları söyledi:

"Bölgede şu an için faaliyette olan devlet destekli ve lisanslı üretim yapan tek firmayız. Santralimizde günlük 250 bin konutun ihtiyacını karşılayacak elektrik üretiyoruz. Kurulu gücü 12 megavatlık sahadır. Sahanın ortalama günlük üretimi yaz döneminde 100 megavattır. Kış döneminde 40 ile 50 megavattır. Karapınar'ın günlük ortalama 15 megavat tüketimi vardır ve ilçenin 5-6 katını üretebiliyoruz."

Özbakır, santralin yaklaşık 15 milyon dolara mal olduğunu ve 5 yılda yatırım maliyetinin amorti edildiğini kaydetti.

DOĞAYA ZARAR VERMİYOR

Santralin doğaya zarar vermediğini belirten Özbakır, "Santralimize çevre düzenlemesi yapmadık. Doğal haliyle duruyor ve doğallığına zarar verilmedi. Burası mera arazisiydi. Tarıma elverişsiz ve çorak bölgeydi. Ağaç falan yetişmiyor. Güneşe elverişli olduğu içinde bakanlık tarafından bu bölgeler Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı olarak ilan edildi. Burada ürettiğimiz elektriği TEAŞ'a veriyoruz ve oradan da Türkiye geneline dağıtımı yapılıyor." diye konuştu.

Santraldeki panelleri de kendi fabrikalarında ürettiklerini ifade eden Özbakır, "Sahamızda 34 bin panel kullandık. Panellerimizi kendi fabrikamızda üretiyoruz. Tamamen yerli üretim" dedi.

