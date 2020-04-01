Karapınar Ülkü Ocakları yaşlılara yardım elini uzatıyor - Son Dakika

Karapınar Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere karşı sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.

Yaşlı ve kimsesiz vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirten Karapınar Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Başkanı Musa Şen, bu zorlu süreçte birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

Şen, "Ülkü Ocakları olarak bu zorlu süreçte 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Hazırladığımız yardım paketlerini bize ulaşan yaşlılarımıza ulaştırıyoruz. Bunun yanında ocak olarak tüm ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyoruz. Onlar evlerinde otursun, biz gençler olarak onların yanındayız" ifadelerini kullandı.