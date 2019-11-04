Son Dakika Haberleri: Karapınar ve Yeni Sanayi Mahallesine park yapılıyor
Son Dakika Güncel Karapınar ve Yeni Sanayi Mahallesine park yapılıyor

Karapınar ve Yeni Sanayi Mahallesine park yapılıyor

7 saat önce

Adıyaman Belediyesi, Karapınar Mahallesi ile Yeni Sanayi Mahallesi'nin kesiştiği noktaya, 30 bin metrekarelik bir alan üzerinde birçok sosyal aktivitenin yapılabileceği devasa bir parkın çalışmalarına başladı.

Karapınar ve Yeni Sanayi Mahallesine park yapılıyor, System.String[]

Adıyaman Belediyesi, Karapınar Mahallesi ile Yeni Sanayi Mahallesi'nin kesiştiği noktaya, 30 bin metrekarelik bir alan üzerinde birçok sosyal aktivitenin yapılabileceği devasa bir parkın çalışmalarına başladı.


Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın göreve başlamasından sonra sosyal projelere ağırlık veren Adıyaman Belediyesi, Karapınar ile Yeni Sanayi Mahallesi'nin kesiştiği noktaya devasa bir park yapmak için kolları sıvadı.


Yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alan üzerine yapılacak olan parkla ilgili bilgi veren yetkililer, "Karapınar Mahallesi ile Yeni Sanayi Mahallesi'nin kesiştiği Akkonutlar kavşağının batısındaki alanda yapımına başladığımız parkımız halkımıza şimdiden hayırlı olsun. İçerisinde yürüyüş yolları, bisiklet yolları, çocuk oyun grupları, oturma grupları, kadın ve çocuk bakım odaları, bay-bayan WC'lerin olacağı, çimlendirme ve bitkilendirme çalışmalarının yapılacağı park, insanlarımızın çok güzel zaman geçirebileceği bir şekilde tasarlanacak" diye konuştu.


Mahalle sakinleri ise başlatılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti diel getirerek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Karapınar, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



WhatsApp grubunda İslami değerlere hakaret içeren paylaşımlar yapan doktor açığa alındı
Hürriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan oldu Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör raporuna tepki: Çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan'a dev destek: Tazminat ödemeyecekler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 22:28:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karapınar ve Yeni Sanayi Mahallesine park yapılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]