Karapınar'da tarlalar incelendi - Son Dakika
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Karapınar'da tarlalar incelendi

05.10.2022 12:58
Karapınar'da tarlalar incelendi

Karapınar Ziraat Odası ekipleri tarlaları gezerek, ekili alanlarda yaşanan sorunları ve çözüm yollarını gösterdi.

Karapınar Ziraat Odası ekipleri tarlaları gezerek, ekili alanlarda yaşanan sorunları ve çözüm yollarını gösterdi.

Karapınar Ziraat Odası Teknik Danışmanı Prof.Dr Süleyman Soylu ve ziraat mühendisleri Karapınar'da hasadı yeni başlayan mısır ve şekerpancarı ekim alanlarında incelemelerde bulundu.

Soylu, Karapınar'da yaklaşık 400 bin dekar alanda mısır ekimi yapıldığını dile getirerek, "Karapınar'da mısır tane nemleri genelde yüksek. Bölgede mısır hasadı 15 Ekim sonrası hızlanacak." dedi.

Şekerpancarı ekim alanlarında erken sökümlerin devam ettiğini ifade eden Soylu, şeker oranlarının yüzde 15, olduğunu, söküm geciktikçe şeker oranının da artacağını söyledi.

Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, sürekli sahada çiftçilerle olduklarını ve sorunları ile ilgilendiklerini dile getirdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karapınar'da tarlalar incelendi - Son Dakika

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