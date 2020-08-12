Karapınarda bir fırın işletmesi askıda ekmek uygulaması başlattı - Son Dakika

Karapınar ilçesinde bir fırın işletmecisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ihtiyacı olanlara askıda ekmek uygulaması başlattı.

Kentte uzun yıllar fırın işletmeciliği yapan Mehmet Çakan, hizmet verdiği fırında ihtiyaç sahiplerine askıda ekmek uygulaması başlatarak onlara destek olmaya çalışıyor.

İş yerine "1 ekmek de sen as" yazısı asan Çakan, salgın döneminde çalışamayan, evine ekmek götüremeyen ve diğer ihtiyaç sahiplerine başlattığı askıda ekmek kampanyasına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Çakan, "Zor günlerde geçiyoruz. Biz de eski Osmanlı geleneğini yeniden yaşatalım istedik. Askıya isteyen ekmek koyabiliyor. Fırın olarak kendimiz de ekmekleri asarak ihtiyaç sahiplerinin ulaşmalarını sağlıyoruz. Bu şekilde birlik ve beraberliğimizi ve dayanışma ruhumuz yeniden hatırlatmak istedik." diye konuştu.